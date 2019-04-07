Страны G7 призвали РФ выполнить обязательства по ДРСМД

В ходе встречи во Франции министры иностранных дел стран "Большой семёрки" (G7) призвали Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Мы призываем Россию вернуться к выполнению обязательств в рамках ДРСМД всесторонним и поддающимся проверке образом, прежде чем решение Соединённых Штатов выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Франции.

Также страны G7 пообещали "внимательно наблюдать за последствиями в сфере безопасности в результате разработки и развёртывания Россией ракет", не соответствующих договору, и реагировать на это "надлежащим образом".

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о процедуре выхода страны из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Тем временем российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США. Несмотря на это, в начале декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора в течение двух месяцев.