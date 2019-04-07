Мадуро: Миру нужно заставить США прекратить агрессию против Венесуэлы

Кроме того, он пообещал, что народ латиноамериканской страны "продолжит побеждать" вопреки санкциям со стороны Вашингтона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 6 апреля в ходе митинга призвал мировое сообщество потребовать от Вашингтона прекратить давление на его страну.

— Призываю глав государств и правительств поддержать прекращение агрессии империализма США против народа Венесуэлы, — передаёт обращение Мадуро телеканал VTV.

Кроме того, Мадуро обратился к главе Белого дома Дональду Трампу и пообещал, что народ латиноамериканской страны "продолжит побеждать" вопреки его санкциям.

— На каждую санкцию мы будем давать новый ответ, будет ещё больше революции. Они не смогут нас победить никогда! — сказал венесуэльский лидер.

Как писал Лайф, 5 апреля США ввели санкции в отношении предприятий нефтяного сектора Венесуэлы. Вице-президент страны Майк Пенс ранее пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать давление на нефтяную отрасль Боливарианской Республики до тех пор, пока не добьётся отставки президента Николаса Мадуро.

Представитель администрации США также отметил, что Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы в ситуации с Каракасом.