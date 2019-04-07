СМИ: В Афганистане уничтожено около 70 боевиков ИГИЛ

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СМИ: В Афганистане уничтожено около 70 боевиков ИГИЛ

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Фото: © Flickr/ NATO Training Mission-Afghanistan

По меньшей мере 70 боевиков — членов региональной ячейки террористической группировки ИГИЛ* удалось ликвидировать в результате широкомасштабной операции, проведённой в восточной провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

По предварительным данным, в результате операции, завершившейся 6 апреля, также удалось уничтожить склад с оружием, принадлежавший боевикам.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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