СМИ: В Афганистане уничтожено около 70 боевиков ИГИЛ

По меньшей мере 70 боевиков — членов региональной ячейки террористической группировки ИГИЛ* удалось ликвидировать в результате широкомасштабной операции, проведённой в восточной провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство Khaama Press.
По предварительным данным, в результате операции, завершившейся 6 апреля, также удалось уничтожить склад с оружием, принадлежавший боевикам.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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