Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе в Хёрсхольме

В датском городе Хёрсхольм близ Копенгагена по подозрению в причастности к случившейся накануне стрельбе было задержано по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщается в твиттере местного участка полиции острова Зеландия.

Отмечается, что возраст подозреваемых — от 20 до 32 лет. Полиция продолжает вести расследование.

Как писал Лайф, 6 апреля в городе Хёрсхольм произошла стрельба. По предварительной информации, есть раненые.