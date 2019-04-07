Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе в Хёрсхольме

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Полиция Дании задержала 14 подозреваемых в стрельбе в Хёрсхольме

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Фото: © Twitter/Terror Alarm

В датском городе Хёрсхольм близ Копенгагена по подозрению в причастности к случившейся накануне стрельбе было задержано по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщается в твиттере местного участка полиции острова Зеландия.

Отмечается, что возраст подозреваемых — от 20 до 32 лет. Полиция продолжает вести расследование.

Как писал Лайф, 6 апреля в городе Хёрсхольм произошла стрельба. По предварительной информации, есть раненые.

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