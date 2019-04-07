Гуайдо: Власти Венесуэлы в панике

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо выступил 6 апреля с утверждением, что Правительство Венесуэлы пребывает в панике. Об этом Гуайдо заявил во время своего выступления на митинге в Каракасе. Трансляцию события вёл телеканал TVV.

— У властей паника. Президентский дворец Мирафлорес дрожит, потому что мы на улице. Пока они контролируют четыре квартала, мы организовали 358 точек протеста по всей стране, — сказал лидер оппозиции.

Также Гуайдо добавил, что антиправительственные митинги и акции протеста не прекратятся, "как бы тяжело это ни было". Он отметил, что 10 апреля начнётся новый этап операции "Свобода". Что конкретно имеется в виду под этой фразой — политик не уточнил.

Кроме этого оппозиционер сообщил, что задержанные во время субботних митингов депутаты Национальной ассамблеи были освобождены.

— Мне только что сообщили, что они освободили депутатов Нору Брачо и Ренсо Приету. Это произошло благодаря людям на улицах, которые не позволили их забрать, — сказал политик.

Ранее Лайф писал о том, что самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что 6 апреля собирается начать проведение "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро.