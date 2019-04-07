В Париже во время пожара в жилом доме прогремел взрыв — видео

В Париже в 19-м округе произошёл пожар с последующим взрывом на территории многоэтажки. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В соцсети попало видео с места происшествия. На кадрах видно, как пламя буквально заполнило улицу.
Отмечается, что несколько человек смогли самостоятельно выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. При этом данных о погибших и пострадавших пока не приводится.
Причина пожара пока также неизвестна.
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