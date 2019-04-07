Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Италии

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Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Италии

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Гимнастка Дина Аверина. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Российская спортсменка Дина Аверина стала победительницей в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Аверина показала результат 85,750 балла. Примечательно, что второе место заняла сестра победительницы Арина (83,750). "Бронзу" завоевала Боряна Калейн (80,400) из Болгарии.

Помимо успеха Дины Авериной, золотым оказалось выступление и сборной России в командном многоборье, показавшей результат 51,050 балла.

Вторыми стали представительницы Болгарии (49,60), третье место заняла команда Италии (49,400).

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