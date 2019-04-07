Пострадавший в Эймсбери британец встретился с послом РФ в Лондоне

Британец Чарли Роули, по данным Скотленд-Ярда, отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, встретился с послом России в Соединённом Королевстве Александром Яковенко и обсудил произошедшее.

По словам посла, большая часть вопросов, которые ему задали Чарли и его брат, свидетельствует об отсутствии осведомлённости британского населения о расследовании происшествий в Эймсбери и Солсбери.

— Должен сказать, что большая часть вопросов была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они (братья Роули. — Прим. Лайфа) задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести "Новичок", — передаёт слова дипломата РИА "Новости".

При этом Яковенко разъяснил гостям, что подобное вещество может произвести любая из европейских лабораторий.

Кроме того, Яковенко отметил, что Роули также не располагает информацией о своём лечении и никаких доказательств своего отравления, кроме как сообщений полиции, у него нет.

— Думаю, постепенно у них (пострадавших и их родственников. — Прим. Лайфа) тоже закрадываются мысли, что хорошо бы где-то это всё перепроверить, — подчеркнул посол.

Отмечается, что во время встречи с гостями дипломат успел показать им резиденцию, а также подарил книги и копии доклада дипмиссии "Солсбери: вопросы без ответов".

Напомним, 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджесс были госпитализированы в конце июня 2018 года после инцидента в Эймсбери. По версии британских властей, они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок". 8 июля женщина умерла.

Эймсбери находится в графстве Уилтшир неподалёку от Солсбери, где в марте 2018 года отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Британии заявили, что в случившемся якобы замешаны сотрудники российских спецслужб, но Москва все обвинения отвергает, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.