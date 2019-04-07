Президент "Краснодара" объяснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал, что клуб был обязан отреагировать на арест игрока Павла Мамаева, поскольку футболисты основы являются "примером для простых мальчиков".

— Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроём-вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим — мы обязаны на это реагировать, — сказал Галицкий.

Также в интервью Youtube-каналу "Русские норм!" бизнесмен отметил, что не желает Мамаеву зла и хочет, "чтобы всё побыстрее закончилось".

По словам Галицкого, "российская тюрьма — это не санаторий на берегу моря", и для Мамаева "это тяжёлый урок".

Ранее Лайф писал, что Пресненский суд Москвы постановил оставить под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого до 25 сентября. Таким образом, все фигуранты дела находятся в СИЗО с 8 октября прошлого года. При этом Мамаев отказался от комфортной камеры в СИЗО, чтобы играть в футбол.

Также ранее стало известно, что "Краснодар" обратился в Палату по разрешению споров РФС по поводу расторжения контракта с Мамаевым.