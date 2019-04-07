Президент "Краснодара" объяснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым

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Президент "Краснодара" объяснил решение расторгнуть контракт с Мамаевым

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Президент "Краснодара" Сергей Галицкий. Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал, что клуб был обязан отреагировать на арест игрока Павла Мамаева, поскольку футболисты основы являются "примером для простых мальчиков".

Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроём-вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим — мы обязаны на это реагировать, — сказал Галицкий.

Также в интервью Youtube-каналу "Русские норм!" бизнесмен отметил, что не желает Мамаеву зла и хочет, "чтобы всё побыстрее закончилось".

По словам Галицкого, "российская тюрьма — это не санаторий на берегу моря", и для Мамаева "это тяжёлый урок".

Ранее Лайф писал, что Пресненский суд Москвы постановил оставить под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого до 25 сентября. Таким образом, все фигуранты дела находятся в СИЗО с 8 октября прошлого года. При этом Мамаев отказался от комфортной камеры в СИЗО, чтобы играть в футбол.

Также ранее стало известно, что "Краснодар" обратился в Палату по разрешению споров РФС по поводу расторжения контракта с Мамаевым.

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