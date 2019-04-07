В Минздраве Украины усомнились в результатах анализов Порошенко и Зеленского

И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун усомнилась в результатах анализов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

— Лучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление или использование наркотиков, — наш антидопинговый центр, потому что на Украине это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета, — передаёт слова Супрун агентство УНН.

При этом она обратила внимание, что анализы, которые сдали Зеленский и Порошенко, отображают употребление веществ лишь за неделю до медобследования.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко 5 апреля прошли медицинское обследование на наркотики и алкоголь. При этом украинский лидер запретил публиковать полные результаты своих анализов.

Как писал Лайф, сенатор Алексей Пушков высмеял сдачу анализов действующим лидером страны и шоуменом, а бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов не заниматься "кустарными методами сдачи анализов" и не обманывать себя и украинцев.