Сербские оппозиционеры забросали полицию яйцами

В Белграде участники акции протеста против лидера Сербии Александра Вучича забросали полицейских яйцами. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Небойша Стефанович в своём аккаунте в "Твиттере".

— Скандальным является поведение лидеров "Союза за Сербию" и их последователей, которые бросали яйцами в сотрудников полиции перед зданием правительства, — написал он.

Напомним, 6 апреля в Белграде прошёл 18-й по счёту антиправительственный митинг крупнейшего в стране оппозиционного движения "Союз за Сербию". Акции протеста проходят по всей стране и не утихают с декабря прошлого года.

В середине марта 2019 года ситуация обострилась. Так, 17 марта протестующие собрались перед резиденцией Вучича в центре Белграда, прорвались через оцепление и стали блокировать входы в строение. Тем временем здание телецентра в столице Сербии было захвачено демонстрантами с бензопилами. Для освобождения территории потребовалась помощь спецназа.

Участники протестов обвиняют правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича, а также выступают против изменений пенсионного законодательства.