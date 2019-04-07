Вооружённые люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики

Группа вооружённых лиц предприняла попытку напасть на дом бывшего президента Мексики Висенте Фокса. Об этом сообщил сам экс-глава государства в "Фейсбуке".

— Эта серьёзная ситуация требует немедленного реагирования со стороны государства, и я напрямую возлагаю ответственность за мою личную и моей семьи безопасность на президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, — написал он.

Обстоятельства нападения на резиденцию экс-главы Мексики Висенте Фокса, правившего с 2000 по 2006 год, не уточняются.

Однако на сообщение об инциденте уже отреагировал действующий лидер страны. Лопес Обрадор заявил в своём твиттере, что уже поручил министру обороны Луису Кресенсио Сандовалю Гонсалесу создать специальный отряд охраны, который защитил бы Фокса и его семью.

Подобные меры, как отметил президент Мексики, будут предприняты и в отношении другого бывшего лидера — Фелипе Кальдерона.