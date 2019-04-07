Принц Уильям прошёл стажировку в британских спецслужбах

Принц Уильям завершил трёхмесячную стажировку в британских спецслужбах, успев ознакомиться с работой MИ-5, MИ-6 и Центра правительственной связи. Об этом сообщает Кенсингтонский дворец.

Сам герцог Кембриджский назвал полученный опыт "поучительным" и признался, что смог узнать больше о важном вкладе спецслужб в национальную безопасность.

— В этих ведомствах много простых людей, которые выполняют самую невероятную работу, чтобы мы оставались в безопасности. Они держат в тайне свою рабочую деятельность и часто даже не могут рассказать своей семье и друзьям о ней или давлении, с которым они сталкиваются, —восхитился принц, назвав работников спецслужб патриотами.

Как известно, в июне 2017 года из-за королевских обязанностей ему пришлось завершить карьеру в качестве пилота вертолётной спасательной службы.