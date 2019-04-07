Суд временно отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

Якутский городской суд временно отстранил заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую от занимаемой должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Сообщается, что данное решение было принято в связи с расследованием уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Вербицкую подозревают в использовании служебного положения для внесения изменений в условия государственного конкурса поставщиков по закупке ланч-боксов для больницы.

Отметим, что ранее силовики провели обыск в доме Вербицкой. Как позже пояснили в правоохранительных органах, это было связано с деятельностью компании "Мед-фуд", которая более десяти лет занимается поставкой продовольствия в медицинские учреждения республики. При этом в самой организации отрицают информацию о связи с Вербицкой.

Ранее Лайф писал о том, что в Якутии бывшего замминистра задержали по подозрению во взятке.