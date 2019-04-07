Отравленный в Эймсбери британец заявил о желании встретиться с Путиным

Пострадавший в ходе инцидента в Эймсбери Чарли Роули в ходе встречи с послом России в Лондоне Александром Яковенко интересовался возможностью встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом британец рассказал изданию Sunday Mirror.

По словам Чарли, дипломат обещал обсудить этот вопрос с Путиным, а также попросил уточнить, где бы он хотел провести встречу.

Также Роули признался, что общение с Яковенко проходило в дружелюбной обстановке и он узнал много новой информации. Впрочем, британец отметил, что он до сих пор "склонен считать, что Россия совершила эту атаку".

Как писал Лайф, ранее Яковенко заявил, что большая часть вопросов, которые ему задали Чарли и его брат, свидетельствует об отсутствии осведомлённости британского населения о расследовании происшествий в Эймсбери и Солсбери.

Напомним, 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджесс были госпитализированы в конце июня 2018 года после инцидента в Эймсбери. По версии британских властей, они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок". 8 июля женщина скончалась.