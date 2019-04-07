Трамп назвал "паршивой работой" попытки демократов уличить его в сговоре с РФ

Президент США Дональд Трамп назвал "большим обманом" попытки демократов обвинить его в сговоре с Россией. Об этом сообщает Fox News.

— Это всё — большой обман, а демократы продолжают на нём настаивать, потому что паршиво сработали, — отметил глава Белого дома.

При этом он добавил, что представители демократической партии оказывают давление на Минюст с целью получить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Комментарий Трампа прозвучал на фоне реакции некоторых членов Демократической партии США на упомянутый документ.

Как писал Лайф, ранее в США в пятый раз заблокировали резолюцию о публикации доклада Мюллера.

Напомним, в конце марта Мюллер завершил своё почти двухлетнее расследование "российского дела" и представил итоговый доклад главе Минюста США и генпрокурору Уильяму Барру.