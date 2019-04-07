Лолита раскрыла размер своей пенсии

Известная отечественная исполнительница Лолита Милявская призналась, что размер её пенсии составляет 21 тысячу рублей.

— Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — у меня 21 тысяча, — рассказала Лолита в эфире программы "Вечерний Ургант".

Пенсионного возраста — 55 лет — Лолита достигла в ноябре прошлого года. При этом артистка подчеркнула, что не планирует уходить на покой. По словам Лолиты, она планирует провести в апреле сольный концерт под названием "Мне 55".

Ранее Лайф писал, что Лолита отказалась оплачивать долги ЖКХ, поскольку "деньги не падают с неба". СМИ также сообщали о проблемах певицы со здоровьем, однако сама звезда опровергла эту информацию.