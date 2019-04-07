Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М

Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

— Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и навигационным спутником ГЛОНАСС-М с космодрома Плесецк намечается на 13 мая, — заявил источник.

Отмечается, что аппарат планируется доставить на космодром за месяц до старта.

Напомним, российская спутниковая система ГЛОНАСС включает 26 космических аппаратов, 24 из которых используются по целевому назначению, один находится на этапе лётных испытаний, а ещё один — в резерве.

Ранее Лайф писал о том, что спутники ГЛОНАСС возобновили работу после завершения технического обслуживания.