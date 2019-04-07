Валерий Леонтьев сообщил о переносе концертов из-за болезни

Известный отечественный исполнитель Валерий Леонтьев был вынужден перенести выступления в связи с проблемами со здоровьем.

— Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске, — написал певец в своём инстаграме.

При этом свой диагноз Леонтьев не захотел уточнять, а лишь пожелал здоровья всем подписчикам и поклонникам его творчества.

Валерию Леонтьеву 19 марта исполнилось 70 лет. Стоит отметить, что ранее артист уже отменял концерты из-за неважного самочувствия. В частности, в прошлом году Леонтьеву помешала выйти на сцену на фестивале "Новая волна" пневмония.