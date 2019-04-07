Синоптики пообещали дожди и переменную облачность в Москве 7 апреля

По данным синоптиков, дневная температура воздуха в городе поднимется до 8–10 градусов.

Столичный регион окажется на границе антициклона с запада и облачного циклонического вихря с востока. Из-за этого в воскресенье, 7 апреля, Москву ждёт переменчивая погода, местами облачность и дожди. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, дневная температура воздуха в городе поднимется до +8...+10°, в области ожидается +6…+11°. Ветер юго-западный до 3–8 метров в секунду.

Тем временем атмосферное давление будет существенно падать и к вечеру составит 751 мм рт. ст., что впрочем всё равно превышает норму.

Напомним, ранее Лайф писал о прогнозе погоды на следующую неделю. Метеорологи прогнозируют до +15 градусов тепла.