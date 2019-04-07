Владимир Путин поздравил с юбилеем Валентину Матвиенко

Как отметил глава государства, Валентина Ивановна является очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда работает с полной отдачей и отдаётся своей работе полностью, а главное — тактично и настойчиво добивается поставленных целей. Так охарактеризовал Матвиенко президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Валентина", приуроченного к 70-летию Матвиенко на телеканале "Россия 1".

По словам российского лидера, он ни разу не пожалел, что оставил Валентину Ивановну на посту вице-премьера, когда сам стал главой правительства в 1999 году.

— Валентина Ивановна работала с Примаковым, и я с очень большим уважением относился к мнению Примакова Евгения Максимовича, он считал, что она сильный работник, квалифицированный, и мне не хотелось её терять тогда в правительстве, когда я уже это правительство возглавил. Я об этом не пожалел, — рассказал Владимир Путин.

Президент отдельно выделили навыки дипломата и тактичность спикера Совфеда, которые она проявляет на своём посту.

— Делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы, всегда очень тактично и очень часто достигает результата, — подчеркнул глава государства.

Рассказывая о работе Валентины Матвиенко, президент также высоко оценил её деятельность на посту губернатора Санкт-Петербурга.

— Всегда, когда мы что-то имеем на сегодня, мы забываем, что было вчера. Я думаю, наверное, можно сказать, что и тогда город нуждался в эффективном, нацеленном, как я уже сказал, на хороший, конкретный результат руководителе. И уверен, что в лице Валентины Ивановны Петербург такого руководителя получил, — отметил Владимир Путин.