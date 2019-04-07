Польша намерена взыскать с Германии более $900 млрд репараций

По мнению польских властей, ущерб, причинённый их стране во время Второй мировой войны, должен быть возмещён, несмотря на любые сроки давности.

Польша собирается потребовать от Германии минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесённый во время Второй мировой войны. Об этом в интервью информационному изданию wPolityce сообщил депутат польского сейма Януш Шевчак, один из членов рабочей группы, которая занимается оценкой денежной суммы компенсаций.

— До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идёт о сумме не менее чем 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идёт о нападках на польское правительство, — заявил депутат.

Также Шевчак заметил, что Польша, оставляющая данный вопрос без внимания в течение последних 30 лет, покрыла себя "позором". Кроме того, он отметил, что за выплату компенсаций в настоящий момент также борются Греция и африканские страны.

— Германии следует подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций, — заключил он.

Ранее Лайф писал о том, что президент Польши Анджей Дуда напомнил Германии о необходимости выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, который был нанесён во время Второй мировой войны. По его мнению, "репарации — это не закрытая тема".