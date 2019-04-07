Пожар в подмосковном комплексе "Голицын клуб" ликвидирован

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Пожар в подмосковном комплексе "Голицын клуб" ликвидирован

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

По данным МЧС, к тушению пожара было привлечено шесть единиц спецтехники и 24 человека.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории гостинично-развлекательного комплекса "Голицын клуб" в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по области.

В 07:50 мск объявлена ликвидация открытого горения, — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Одинцове вспыхнул пожар в гостинично-развлекательном комплексе "Голицын клуб". Площадь пожара составила более 700 квадратных метров.

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