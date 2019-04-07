Пожар в подмосковном комплексе "Голицын клуб" ликвидирован

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории гостинично-развлекательного комплекса "Голицын клуб" в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по области.
— В 07:50 мск объявлена ликвидация открытого горения, — сказал собеседник агентства.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Одинцове вспыхнул пожар в гостинично-развлекательном комплексе "Голицын клуб". Площадь пожара составила более 700 квадратных метров.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени