Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

Глава государства отметил, что именно благодаря геологам во многом зависит эффективное развитие горно-геологического комплекса России.

Президент России Владимир Путин поздравил всех действующих и бывших работников геологической отрасли с их профессиональным праздником — Днём геолога. Глава государства поблагодарил их за труд и уникальный вклад в развитие потенциала и преумножение богатств страны.

— Ваш нелёгкий, но почётный и ответственный труд по праву пользуется высоким общественным уважением. Благодаря профессионализму, настойчивости и упорству, пониманию исключительной важности своей работы многие поколения ваших предшественников внесли уникальный вклад в создание минерально-сырьевой базы страны, укрепление отечественного промышленного, энергетического потенциала, способствовали освоению огромных территорий, — говорится в поздравлении российского лидера, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Как подчеркнул Владимир Путин, именно от геологов, их опыта, компетентности, широкого внедрения современных ресурсосберегающих, экологических технологий во многом зависит эффективное развитие горно-геологического комплекса, рост экономических показателей. Что в конечном итоге сказывается и на качестве жизни и благополучии всех россиян.

— Отрадно, что сегодня вы достойно продолжаете дело первопроходцев, с честью решаете стоящие перед отраслью задачи. Желаю вам успешной реализации намеченных планов и всего самого доброго. Ещё раз с праздником! — подытожил Путин.