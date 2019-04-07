В России ужесточились требования к автошколам

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В России ужесточились требования к автошколам

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Фото: ©РИА Новости / Виталий Белоусов

Теперь учреждениям будет необходимо получить специальное заключение после обследования со стороны сотрудников Госавтоинспекции.

С сегодняшнего дня в России ужесточаются требования к автошколам. Теперь они будут обязаны согласовывать программу обучения с ГИБДД, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы. Соответствующие положения закреплены приказами МВД за номерами 49 и 50.

Седьмого апреля 2019 года вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и выдаче заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы, — сообщили РИА "Новости" в ГИБДД.

Наличие согласованных с ГИБДД программ стало обязательным условием для работы всех автошкол. В то же время в ведомстве отмечают, что ранее согласованные программы повторному согласованию не подлежат.

Ранее Лайф рассказывал о намерении ГИБДД усилить контроль за российскими автошколами.

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