В Чикаго неизвестный открыл стрельбу на детском празднике

По предварительным данным, ранения получили шесть человек, среди них двое детей.

В американском городе Чикаго во время семейного праздника, когда на улице у одного из домов играли до 20 детей и десяток взрослых, неизвестный открыл стрельбу. Ранения получили не менее шести человек, притом двое из них — дети, сообщает Chicago Tribune.

По данным издания, мальчик восьми лет получил огнестрельное ранение грудной клетки, а 10-летняя девочка была ранена в голень. Оба ребёнка вместе с остальными пострадавшими, также имеющими различные огнестрельные ранения, были госпитализированы в местные больницы. Врачи сумели стабилизировать их состояние.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, идёт розыск подозреваемого. По словам очевидцев, все участники праздника не причастны к стрельбе, а огонь был открыт кем-то со стороны.