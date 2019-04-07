На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновников

Подобная мера, по словам властей, поможет компенсировать рост цен, который продолжается в стране.

На Украине изменится прожиточный минимум, а вместе с ним и ряд других выплат, а также зарплаты некоторых чиновников. Об этом сообщает портал "Подробности".

Ожидается рост пенсий, штрафов, алиментов и налога на недвижимость. Начиная с 1 июля прожиточный минимум составит 1963 гривны (сейчас — 1853 гривны). Минимальная пенсия увеличится с 1497 гривен до 1564 гривен.

По мнению властей, подобная мера поможет компенсировать рост цент, который продолжается в стране.