На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновников

На Украине изменится прожиточный минимум, а вместе с ним и ряд других выплат, а также зарплаты некоторых чиновников. Об этом сообщает портал "Подробности".
Ожидается рост пенсий, штрафов, алиментов и налога на недвижимость. Начиная с 1 июля прожиточный минимум составит 1963 гривны (сейчас — 1853 гривны). Минимальная пенсия увеличится с 1497 гривен до 1564 гривен.
По мнению властей, подобная мера поможет компенсировать рост цент, который продолжается в стране.
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