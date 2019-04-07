Тамара была второй женой российского актёра. Пара поженилась в 1978 году, у них родился сын Сергей.

В возрасте 70 лет скончалась вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом в своём фейсбуке рассказала её подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.

По её словам, о времени и месте похорон станет известно позже.

Скрипачка Тамара Золотухина была второй женой российского актёра Валерия Золотухина. Пара поженилась в 1978 году, у них родился сын Сергей.

Валерий Золотухин скончался в московском Центре рентгенорадиологии на 72-м году жизни в 2013-м. Он завещал похоронить его на Алтае.

Сын Золотухиных Сергей покончил с собой в 2007 году в возрасте 27 лет.