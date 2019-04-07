Россиянам рассказали, как узнать полный размер пенсии

Сделать это можно двумя способами: онлайн и просто обратившись в ближайшее отделение ПФР.

В Пенсионном фонде России рассказали, как можно узнать полный размер своей пенсии. Об этом сообщает "Российская газета".

Сделать это можно двумя способами: через личный кабинет на сайте организации и обратившись в ближайшее отделение ПФР.

При этом в онлайн-режиме будет отражаться два варианта выплат: в настоящий момент и после увольнения с работы, с учётом всех индексаций. Данный вопрос будет особо актуален для пенсионеров, которые продолжают трудиться.