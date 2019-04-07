Матвиенко назвала лучшими годы работы с Путиным

Ранее российский лидер поздравил председателя Совфеда с юбилеем и назвал её полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала лучшими годы работы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала в фильме на телеканале "Россия 1", приуроченном к её юбилею.

— Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными, — сказала Матвиенко.

По её словам, если Путин приглашает в свою команду человека, следовательно, он ему доверяет.

Напомним, сегодня президент РФ назвал Матвиенко полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре России.