Патриарх Кирилл совершает литургию в честь праздника Благовещения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с празднованием Благовещения совершает сегодня Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей. Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ.
Патриарх традиционно выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей.
Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых православными христианами праздников. В этот день архангел Гавриил принёс Марии весть о том, что она родит Иисуса Христа — сына Божия.
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