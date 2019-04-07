Патриарх Кирилл совершает литургию в честь праздника Благовещения

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Патриарх Кирилл совершает литургию в честь праздника Благовещения

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей в 2016 году. Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков (архив)

Это один из самых почитаемых православными христианами событий — в этот день архангел Гавриил принёс Марии весть о том, что она родит Иисуса Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с празднованием Благовещения совершает сегодня Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля, который являлся домовым храмом русских государей. Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ.

Патриарх традиционно выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей.

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых православными христианами праздников. В этот день архангел Гавриил принёс Марии весть о том, что она родит Иисуса Христа — сына Божия.

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