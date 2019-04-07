В Приморском крае началась акция #СохранимЛес

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В Приморском крае началась акция #СохранимЛес

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Участником мероприятия может стать любой желающий — ограничений по возрасту нет.

Приём макулатуры стартовал сегодня во Владивостоке в рамках всероссийской экологической акции #СохранимЛес. Об этом информирует пресс-служба Администрации Приморского края.

В рамках акции, организатором которой стала "Молодёжка Общероссийского народного фронта (ОНФ)", в городах 85 субъектов РФ должны быть определены специальные пункты приёма бумаги, картона и газет, куда любой сможет принести и сдать макулатуру. Наиболее активные участники получат подарки.

Старт акции в воскресенье 7 апреля дал Владивосток, где <...> в пяти точках сбора начали приём макулатуры. Внести свой вклад в сохранение леса может любой желающий, — уточняется в сообщении.

В краевой администрации отметили, что у акции нет ограничений по возрасту, а бумага сдаётся на безвозмездной основе.

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