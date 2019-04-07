У мемориала на месте гибели Гагарина произошёл пожар

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У мемориала на месте гибели Гагарина произошёл пожар

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Фото: © РИА Новости/В. Кузьмин

Здание, где случилось возгорание, не является музеем, и культурных ценностей на его месте не было.

Во Владимирской области при мемориале на месте гибели космонавта Юрия Гагарина и лётчика-испытателя Владимира Серёгина произошло возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Вчера в 21:13 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании гостевого дома при мемориале на месте гибели Героев Советского Союза лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина и лётчика-испытателя В.С. Серёгина в Киржачском районе, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Также уточняется, что строение, где произошло возгорание, не является музеем и культурных ценностей в момент происшествия в нём не находилось.

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