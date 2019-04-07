Пьяная россиянка на иномарке дважды наехала на двух подростков

Женщина наехала на 17-летних девушек, когда они шли по обочине дороги, после чего скрылась с места происшествия.

Полиция Свердловской области начала расследование в отношении местной жительницы, которая, грубо нарушив правила дорожного движения, сбила двух девушек-подростков.

Как установили правоохранители, в ночь на 6 апреля 34-летняя женщина села за руль своего Nissan Juke пьяной и совершила наезд на пешеходов на обочине в посёлке Белоярский. При этом на одежде пострадавших присутствовали световозвращающие элементы. С места преступления водитель скрылся.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Свердловской области, на этом инцидент не закончился. Через некоторое время женщина вернулась на место ДТП и вновь переехала одну из девушек. После этого она окончательно скрылась с места происшествия.

Пострадавших девушек госпитализировали с многочисленными травмами. У одной из них врачи диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму. Другая получила компрессионный перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время девушки находятся в реанимации.

— По горячим следам дорожные инспекторы нашли водителя, провели освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого установлено состояние опьянения, прибор показал наличие 1,241 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен административный протокол "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за уезд с места ДТП", — прокомментировал аварию глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Кроме того, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

— Скорее всего, для дальнейшего расследования оно будет передано нашим коллегам в региональный Следственный комитет, — уточнили в МВД.