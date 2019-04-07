Эксперты назвали регионы с самым дешёвым и самым дорогим борщом

Любопытно, но цены на красный суп в столице значительно выше средней стоимости по стране.

Аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор" рассказали РИА "Новости", в каких российских регионах приготовление борща обойдётся дороже и дешевле всего.

Исследование приурочили к Международному дню супа, который отмечается 5 апреля. Анализ был проведён по двум параметрам: сколько стоит тарелка борща собственного приготовления и сколько придётся отдать за суп в предприятиях общепита.

В итоге дешевле всего блюдо будет приготовить в Пензенской области, там за 300 миллилитров супа с ложечкой сметаны придётся отдать 19,5 рубля. В то же время на Сахалине такой суп будет стоить 45 рублей, что и стало наивысшей ценой. При этом в столице борщ обойдётся в 31,2 рубля, а в среднем по стране — 25 рублей.

Больше всего за тарелку борща в заведениях общепита придётся отдать в Калининградской области — 92,5 рубля, тогда как меньше всего в Кировской области — 40 рублей. По стране средний показатель равняется 67 рублям, тогда как в столице он значительно выше — 84 рубля.