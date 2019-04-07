Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

По мнению политика, чем дольше проходит процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем больше шанс, что Британия никогда не выйдет из ЕС.

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о риске того, что Брексит может "ускользнуть из рук". Об этом информирует The Guardian.

Мэй выступила накануне, 6 апреля, с призывом к депутатам поддержать сделку с ЕС. По её словам, правительство Великобритании оказалось поставлено перед жёстким выбором: либо покинуть Евросоюз со сделкой, либо отказаться от Брексита.

Премьер подчеркнула, что чем дольше проходит процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем больше шанс, что Британия никогда не выйдет из Европейского союза.

— Я против этого. Важно, чтобы мы выполнили то, за что голосовали люди, и для этого нам надо принять сделку, — сказала она.

Напомним, что ранее Мэй вновь попросила у Евросоюза отложить процесс выхода Великобритании из ЕС. На этот раз — до 30 июня.