Прямая трансляция: на севере Москвы загорелась подземная парковка

Читайте также

Прямая трансляция: на севере Москвы загорелась подземная парковка

416

Из ближайших жилых зданий для безопасности была проведена эвакуация около 200 человек.

На подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы утром произошёл пожар — вспыхнули гаражные боксы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

— В ходе проведения работ по ликвидации загорания пожарными спасён один человек, он передан медикам для проверки. Из жилых зданий для безопасности эвакуировано около 200 человек, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В 10:35 пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти. По данным СМИ, площадь пожара составила уже 500 метров.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×