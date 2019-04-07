Врачи теперь могут выписывать электронные рецепты на лекарства

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Врачи теперь могут выписывать электронные рецепты на лекарства

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Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Документ должен содержать наименование организации и другие данные, которые утверждены в ОКАТО.

Врачи в России смогут выписывать пациентам электронные рецепты на лекарства с сегодняшнего дня. Соответствующий приказ российского Минздрава ранее был размещён на официальном портале правовой информации.

Разрешается изготавливать рецептурный бланк формы 107-1/у с помощью компьютерных технологий, — объясняется в документе.

Традиционно приказ вступает в силу в течение десяти дней с момента его подписания. Документ об электронных рецептах подписали 29 марта. Рецепт в форме электронного документа с электронной подписью формирует медицинский работник. Из текста приказа следует также, что электронный рецепт должен содержать наименование медорганизации и другие данные, которые утверждены в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления.

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