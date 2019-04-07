Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке нового автомобиля

С помощью этих советов можно сберечь от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Эксперты авторынка в беседе с порталом "Автоновости дня" дали несколько простейших советов, при помощи которых в автосалоне можно приобрести новый автомобиль с максимальной выгодой.

Прежде всего стоит учитывать "борьбу за клиентов", которая ведётся в каждом автосалоне. Покупателям не стоит спешить принимать решение и следует перебрать все возможные варианты.

Максимальную выгоду можно получить и в том случае, если покупать авто в конце месяца или года: когда у менеджеров в салонах ещё не до конца выполнен план, они готовы пойти на уступки. К слову, речь может идти не только о снижении стоимости, но и о приятных бонусах, таких как зимняя резина и многое другое.

Скидку можно выбить также, общаясь с менеджерами в социальных сетях. Именно там они любят находить клиентов и предлагать им автомобили.