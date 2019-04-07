Матвиенко: Политика Киева угрожает целостности Украины

По словам председателя СФ, Россия в своё время принимала решение по Крыму осознанно, чтобы защитить живущих там людей.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Киев подверг угрозе территориальную целостность Украины из-за своей нацистской политики, антиукраинских и антироссийских мер. Об этом она сказала в фильме, вышедшем на канале "Россия 1".

— Ну, во-первых, никакого развала целостности бы не произошло, если бы их первые шаги [после Майдана] не были нацистскими, антиукраинскими, антироссийскими. И, конечно, когда мы принимали решение по Крыму, то принимали его осознанно, чтобы защитить проживающих там людей, — отметила Матвиенко.

Она указала на то, что Россия и не могла принять иного решения по Крыму.

— Иначе на сегодняшний день в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а военно-морские корабли НАТО с другими флагами, — резюмировала спикер СФ.

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на референдуме среди жителей полуострова.