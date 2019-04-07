Зеленский предложил девять шагов по борьбе с коррупцией на Украине

Одной из мер является усиление наказания для государственных служащих, включающее в себя конфискацию всего имущества.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил девять шагов по борьбе с коррупцией, которые будут выполнены в случае его победы на выборах. Об этом он сообщил в телеграм-канале своей команды.

— Наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от неё! Мы подчёркиваем, что в этой сфере изобретать велосипед не нужно. Давно известно, что надо делать. Просто политической воли никогда не было, — говорится в сообщении.

Говоря о конкретных мерах, предлагается отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд, а силовые структуры лишить полномочий по расследованию экономических преступлений.

Кроме того, предлагается максимально декриминализировать экономическую деятельность, а также максимально наказывать государственных служащих, лишая их всего имущества и вводя пожизненный запрет на занимание государственных и муниципальных должностей.

Также Зеленский планирует максимально привлечь украинцев к разоблачению преступлений путём вознаграждения.

Добавим, что второй тур выборов на Украине пройдёт 21 апреля. За высший пост в стране поборются Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.