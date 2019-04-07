Пожар на подземной парковке многоэтажки в Москве ликвидирован

Пожарным удалось справиться с огнём в подземном паркинге жилого дома на Ленинградском шоссе Москвы. Огонь полностью ликвидирован, сообщили в МЧС столицы.
— В результате пожара, который потушили в 11:19, госпитализация потребовалась одному человеку, была проведена эвакуация более 400 человек. По данным МЧС, площадь пожара составила 500 кв.м, — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Напомним, на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы утром произошёл пожар — вспыхнули гаражные боксы. Лайф вёл прямую трансляцию с места происшествия.
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