Пожар на подземной парковке многоэтажки в Москве ликвидирован

В общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 400 человек из ближайших к месту происшествия зданий.

Пожарным удалось справиться с огнём в подземном паркинге жилого дома на Ленинградском шоссе Москвы. Огонь полностью ликвидирован, сообщили в МЧС столицы.

— В результате пожара, который потушили в 11:19, госпитализация потребовалась одному человеку, была проведена эвакуация более 400 человек. По данным МЧС, площадь пожара составила 500 кв.м, — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Напомним, на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы утром произошёл пожар — вспыхнули гаражные боксы. Лайф вёл прямую трансляцию с места происшествия.