Злой гусь терроризирует студентов в США

На днях агрессивный пернатый набросился на женщину, проходившую мимо парковки учебного заведения.

В Университете Восточного Мичигана, США, появился канадский гусь, постоянно мешающий учебному процессу, информирует Daily Mail.

Гусь постоянно проживает в кампусе и не позволяет студентам свободно гулять по территории. Так, на днях агрессивный пернатый набросился на женщину, проходившую мимо парковки учебного заведения.

Женщина не пострадала, гусь также здоров. Однако руководство университета встревожено и призывает студентов не провоцировать птиц, —в частности, не пытаться делать с ними селфи.

Это не первый случай нападения агрессивных птиц. Так, в прошлом году во Флориде обезумевший из-за смерти друга гусь стал терроризировать людей, а в Мичигане его собрат напал на гольфиста. А на Украине в этом году агрессивный лебедь набросился на человека во время зимнего купания.