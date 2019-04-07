Внучка Елизаветы II выходит замуж за 24-летнего миллионера

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Внучка Елизаветы II выходит замуж за 24-летнего миллионера

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Счастливая пара уже живёт вместе, открыто говорит о будущем браке и планирует свадебную церемонию.

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатриса Йоркская выйдет замуж за своего возлюбленного, 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, пара уже живёт вместе, и они открыто говорят о браке. Предположительно, свадьбу сыграют либо до конца года, либо в 2020 году.

Они невероятно счастливы и уже планируют свадьбу, — сообщил источник.

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