Внучка Елизаветы II выходит замуж за 24-летнего миллионера

Счастливая пара уже живёт вместе, открыто говорит о будущем браке и планирует свадебную церемонию.

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатриса Йоркская выйдет замуж за своего возлюбленного, 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет газета The Sun.

Princess Beatrice and millionaire boyfriend to marry within months of moving in together at St Jame's Palace 🎉 https://t.co/JRkEW7jdXz — The Sun (@TheSun) 7 апреля 2019 г.

По данным издания, пара уже живёт вместе, и они открыто говорят о браке. Предположительно, свадьбу сыграют либо до конца года, либо в 2020 году.

— Они невероятно счастливы и уже планируют свадьбу, — сообщил источник.

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