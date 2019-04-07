В ЮАР политики устроили драку стульями в прямом эфире

Успокоить собравшихся охране телеканала не удалось, трансляция была прервана, а вместо неё зрителям показали очередной выпуск новостей.

Представители сразу нескольких политических партий ЮАР устроили драку с использованием стульев прямо во время предвыборных дебатов, которые транслировались в прямом эфире местным телеканалом SABS News. На кадрах видно, как члены партии Борцов за экономическую свободу (EFF) начали бросаться стульями в оппонентов. В свою очередь сторонники партии "Добро" (Good party), партии "Земля" (Land Party) и социалистической партии (Black First Land First) ответили тем же.

Что конкретно спровоцировало драку, неизвестно. Однако во время стычки некоторые из политиков выкрикивали свои лозунги, в том числе "Это наша земля".

Отметим, это уже второй подобный инцидент за последнее время. Организаторы дебатов пытались остановить участников противостояния, но им не удалось. В итоге трансляция была прервана, а зрителям показали выпуск новостей.