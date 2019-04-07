Шойгу рассказал, что Матвиенко не отвернулась от него "в сложный период жизни"

Министр напомнил, что спикер СФ проявляет заботу не только о людях, но и о России в целом.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил личные качества председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко и охарактеризовал её как внимательного друга. Об этом он заявил в интервью для фильма "Валентина", приуроченного к её 70-летию и вышедшего на телеканале "Россия 1".

— Человек очень неравнодушный, любящий страну, невероятно внимательный друг. <...> Был сложный период, в частности, моей жизни, когда почему-то в один день, в один час отвернулись... не отвернулись, а насторожились так. Она была одним из немногих, кто приехал и в больницу, и домой. В такие минуты, поверьте, это очень важно и ценно, — признался глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, Матвиенко проявляет заботу не только о людях, но и о России в целом.

— Тут такая... почти материнская забота о людях, городах, субъектах. При этом забота о близких, о тех, кто в ней нуждался, — добавил Шойгу.

Он также указал на неутомимость и постоянное желание председателя Совфеда успеть сделать побольше на своём посту.

Ранее Валентину Матвиенко поздравил с юбилеем Владимир Путин.