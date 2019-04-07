Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Незадолго до этого главе Демократического союза венгров Румынии отказали во въезде в Незалежную.

Посла Украины Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии, сообщает агентство Agerpres.

Это связано с тем, что ранее главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену отказали во въезде на Украину, куда он собирался приехать по случаю празднования 30-летия местной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".

По словам Келемена, ему отказали "без какого-либо ясного объяснения" . Продолжительность запрета, о котором ему было объявлено, составляет полтора года.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Венгрии назвали "полуфашистским" украинский закон об образовании.