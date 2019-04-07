На устроивших драку в Обнинске фанатов завели административные дела

В отношении фанатов, устроивших массовую драку в Обнинске, заведены административные дела. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
Отмечается, что протоколы составлены по статье "Мелкое хулиганство". Сейчас все материалы дела переданы в суд. Известно также, что полицейские сумели установить участников конфликта.
Как ранее писал Лайф, в преддверии футбольного матча в Обнинске между местным ФК "Квант" и столичным ФК "Торпедо" произошла массовая драка. В результате ЧП пострадало два человека.
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