На устроивших драку в Обнинске фанатов завели административные дела

В отношении фанатов, устроивших массовую драку в Обнинске, заведены административные дела. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Отмечается, что протоколы составлены по статье "Мелкое хулиганство". Сейчас все материалы дела переданы в суд. Известно также, что полицейские сумели установить участников конфликта.

Как ранее писал Лайф, в преддверии футбольного матча в Обнинске между местным ФК "Квант" и столичным ФК "Торпедо" произошла массовая драка. В результате ЧП пострадало два человека.