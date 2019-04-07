Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шрёдера с 75-летием

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Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шрёдера с 75-летием

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Владимир Путин и Герхард Шрёдер (слева). Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Российский лидер указал на международный авторитет и большую роль политика в развитии российско-германских отношений.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шрёдера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил Герхарда Шрёдера с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов, — сказал Песков.

Согласно сообщению, размещённому на сайте Кремля, Путин также указал на международный авторитет и большую роль Шрёдера в развитии российско-германских отношений.

Путин и Шрёдер наладили хорошие рабочие и личные отношения в бытность последнего канцлером ФРГ. После ухода Шрёдера с поста главы Правительства Германии они продолжают поддерживать дружеские контакты.

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