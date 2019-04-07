Власти Словакии выступили против присутствия войск США в их стране

На территории Словакии не должно быть ни военных баз США, ни американского воинского контингента, размещённого на постоянной основе. Такого мнения придерживается председатель парламента Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко. Политик заявил, что в готовящемся договоре о словацко-американском сотрудничестве в области обороны должны быть прописаны эти положения.
— Мы будем настаивать, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с США в сфере обороны не было ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских ВС, — цитирует слова спикера Словацкое радио.
Спикер словацкого парламента также рассказал, что в настоящий момент министр иностранных дел страны Мирослав Лайчак находится с рабочим визитом в США. Именно он намерен внести данные предложения в окончательный текст договора с Вашингтоном.
Отметим, Словакия, как и США, является членом НАТО. Однако, несмотря на соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между союзниками, степень взаимодействия между ними обговаривается с каждой из стран отдельно и иногда очень отличается. Словакию часто относят к числу стран НАТО, где население выступает категорически против размещения на своей территории иностранных военных баз.
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