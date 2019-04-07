Власти Словакии выступили против присутствия войск США в их стране

По словам спикера словацкого парламента, в готовящемся к подписанию договоре о словацко-американском сотрудничестве в области обороны должен быть чётко отражён этот момент.

На территории Словакии не должно быть ни военных баз США, ни американского воинского контингента, размещённого на постоянной основе. Такого мнения придерживается председатель парламента Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко. Политик заявил, что в готовящемся договоре о словацко-американском сотрудничестве в области обороны должны быть прописаны эти положения.

— Мы будем настаивать, чтобы в новом договоре о сотрудничестве с США в сфере обороны не было ни слова о временном или постоянном присутствии в республике американских ВС, — цитирует слова спикера Словацкое радио.

Спикер словацкого парламента также рассказал, что в настоящий момент министр иностранных дел страны Мирослав Лайчак находится с рабочим визитом в США. Именно он намерен внести данные предложения в окончательный текст договора с Вашингтоном.

Отметим, Словакия, как и США, является членом НАТО. Однако, несмотря на соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между союзниками, степень взаимодействия между ними обговаривается с каждой из стран отдельно и иногда очень отличается. Словакию часто относят к числу стран НАТО, где население выступает категорически против размещения на своей территории иностранных военных баз.